Қасим-Жомарт Тоқаев Нурсултон Назарбоевни туғилган куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Биринчи Президентга сиҳат-саломатлик, узоқ умр ва бахт-саодат тилади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари ўзининг табрикномасида Биринчи Президентнинг замонавий Қозоғистон давлатчилигининг пойдеворини қўйиш, Қозоғистон Республикасини ташкил этиш, мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятини мустаҳкамлаш ва халқаро майдондаги мавқеи ва обрўсини мустаҳкамлаш бўйича тарихий вазифасини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев шунингдек, Нурсултон Назарбоевнинг пойтахтни Астанага кўчириш тўғрисидаги қарорининг алоҳида аҳамиятини таъкидлади.
— Пойтахтнинг Сариарқа текислигига кўчирилиши Қозоғистоннинг ҳар томонлама гуллаб-яшнашига янги туртки берди. Бугунги кунда Астана тез ривожланмоқда ва дунёдаги энг гўзал шаҳарлардан бирига айланмоқда, — дейилади табрикномада.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Астана куни билан табриклади.