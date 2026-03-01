Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Миннатдорчилик куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Миннатдорчилик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Ҳурматли ватандошлар! Сизларни Миннатдорчилик куни билан табриклайман! Бу халқимизнинг энг қадрли қадриятларини улуғлайдиган махсус байрамдир. Ўзаро ҳурмат, бошқаларга меҳр-шафқат ва самимий ғамхўрлик — миллатимиз қонига сингиб кетган фазилатлар. Миннатдорчилик анъанаси, маънавиятимизнинг таянчи сифатида, мамлакатда ишонч ва бирликни мустаҳкамлашга катта таъсир кўрсатади. Яқинларимизга миннатдорчилик билдириш уларга маънавий ёрдам бериш ва қийин пайтларда ёрдам қўлини чўзишни англатади. Бугунги нотинч даврда бу фазилат алоҳида аҳамиятга эга, — дейилади табрикда.
Президент ушбу байрамда, аввало, қийин йилларда мамлакатни қутқариб, авлодлар учун қимматли ва бой мерос қолдирган аждодларимизга ҳурмат бажо келтиришимизни айтди.
– Ўқитувчилар, шифокорлар, маданият ходимлари, тадбиркорлар, ишчилар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари, ўт ўчирувчилар, қутқарувчилар ва севимли Ватанимизнинг ўсиши ва гуллаб-яшнашига ҳалол меҳнати билан катта ҳисса қўшаётган барча фуқароларга миннатдорчилик билдирамиз. Шунингдек, ёшлар ва кўнгиллиларга алоҳида миннатдорчилик билдираман. Фаол фуқаролик позициясига эга, жамият фаровонлиги учун ишлашга тайёр, муҳтожларга ёрдам беришга тайёр одамларнинг меҳнати муносибдир. Бу ижодий ва масъулиятли ватанпарварликнинг яққол кўринишидир. Мамлакатимиз кенг кўламли ва тарихий бурилиш нуқтасига кирди. Республика референдумига тақдим этилган янги Халқ Конституцияси лойиҳаси бизга инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш, давлат институтларининг масъулияти ва самарадорлигини ошириш, қадрли Мустақиллигимиз ва суверенитетимизни мустаҳкамлаш имконини беради. Янги Конституция барчамиз бир мамлакат сифатида қураётган ёрқин келажакка йўл очади, – деди Давлат раҳбари.
Президентнинг сўзларига кўра, Миннатдорчилик куни мамлакат тақдири ҳар бир фуқаронинг қўлида эканлигини кўрсатади. Чунки бўлажак ўзгаришларни муваффақиятли амалга ошириш халқимизнинг бирлиги, соғлом ақли ва онгли фуқаролик позициясига боғлиқ.
— Агар биз қонун ва интизом, бирдамлик ва ҳамжиҳатлик тамойилларига амал қилсак ва анъаналаримизни сақлаб қолсак, Кучли, Адолатли, Тоза ва Фаровон Қозоғистонни қура оламиз. Ишончим комилки, уйғунлик ва ўзаро ишончни мустаҳкамлаш орқали биз муқаддас Ватанимиз — Қозоғистон Республикасини ривожлантириш йўлида биргаликда юксак мақсадларимизга эришамиз. Барчангизга фаровонлик ва муваффақиятлар тилайман, — деб Қасим-Жомарт Тоқаев ўз табригини йўллади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 1 март — Миннатдорчилик куни ҳар йили мамлакат аҳолиси ўртасида ўзаро ҳурмат ва миннатдорчилик туйғуларини оширишга қаратилган муҳим байрам сифатида нишонланади.