Миннатдорчилик куни тарихий тақдирлар давомийлигини эслатади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда ҳар йили 1 март – Миннатдорчилик куни мамлакат аҳолиси ўртасида ўзаро ҳурмат ва миннатдорчиликри ошириш учун муҳим байрам сифатида нишонланади. Ушбу куннинг тарихи 1995 йилда Қозоғистон халқи Ассамблеясининг ташкил этилиши билан боғлиқ ва байрам мақоми 2016 йилда тасдиқланган.
Миннатдорчилик куни — жамиятдаги ўзаро тушуниш ва бағрикенглик белгиси. XX асрнинг тарихий қийинчиликлари даврида турли этник гуруҳлар Қозоғистонга кўчиб ўтди ва маҳаллий аҳоли янги келганларга ғамхўрлик қилди ва уларни қўллаб-қувватлади. Бу тажриба бугунги кунгача мамлакатнинг маданий ва ижтимоий бирлигининг асосини ташкил этади.
2025 йил учун Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, Қозоғистонда 130 дан ортиқ этник гуруҳ тинч-тотув яшайди. Мамлакатдаги қозоқлар сони 14,4 миллион, руслар 2,96 миллион, ўзбеклар 678 минг, украинлар 372 минг ва уйғурлар 306 минг кишини ташкил этади. Юздан ортиқ турли этник гуруҳлар тинч-тотув яшайди: немислар, татарлар, озарбайжонлар, корейслар, турклар, дунганлар, беларуслар, тожиклар ва татлар. Бу хилма-хиллик — Қозоғистонда жамоатчилик келишуви ва маданий бағрикенгликнинг гарови.
Бугунги кунда Миннатдорчилик куни мамлакатнинг барча ҳудудларида турли тадбирлар — хайрия тадбирлари, маданий ва бадиий дастурлар, очиқ дарслар ва таълим муассасаларида тарбиявий соатлар билан нишонланади. Ушбу байрам фуқаролик масъулияти ва ахлоқий қадриятларни тарғиб қилади, жамиятда ишонч ва ўзаро ҳурматни мустаҳкамлайди.
Миннатдорчилик куни — ҳар бир қалбда меҳр-оқибат ва уйғунлик байрами. У бизни ўтмишга ҳурмат бажо келтиришга, бугунги тинч ҳаётнинг қадрини билишга ва келажакда бирлигимизни сақлашга чақиради.
Байрам муносабати билан Астана шаҳри ўзбек этномаданий маркази раиси, Республика медиация кенгаши раиси, Миллий қурултой, Қозоғистон халқи Ассамблеяси кенгаши ва Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги Жамоатчилик кенгаши аъзоси Шерзод Пўлатов ўз фикрини билдирди.
– Қозоғистонда Миннатдорчилик куни бир қатор тарихий воқеаларга ва аждодларимизнинг чуқур халқ донолигига асосланган. Қозоғистон халқида жуда аниқ ва доно мақол бор: “Кимки бировга миннатдорчилик билдирмаса, Худога ҳам шукр қилмайди”, яъни агар бирор киши бировга қандай миннатдорчилик билдиришни билмаса, у Яратгандан чинакам миннатдор бўла олмайди. Абай Қўнонбайули ҳам ўзининг “Қора сўзлар” асарида меҳр-оқибат, миннатдорчилик ва одамларга яхшилик қилиш ахлоқнинг асоси эканлигини таъкидлаган. Бу сўзлар чуқур ахлоқий маънога эга: тинчлик ва яхшилик, ўзаро ҳурмат ва қўллаб-қувватлаш учун бир-бирига миннатдорчилик билдириш — уйғун жамиятнинг пойдевори.
Қозоғистонда Миннатдорчилик куни — шунчаки тақвимдаги сана эмас, балки тарихий хотира ва ўзаро ҳурматнинг муҳим ижтимоий рамзи. Бу бизга йиллар давомида мамлакатимизда бошпана топиб, ўсиб-унган миллионлаб одамларнинг тақдирини ва қийин пайтларда қозоқ халқининг саховатини эслатади. Қозоғистонда Миннатдорчилик куни айнан шу қадриятлар — миннатдорчилик маданияти, ўзаро ҳурмат ва инсоний қадр-қиммат ҳақида. Биз бир-биримизга тинч ҳаёт, меҳр-оқибат, тўғри тушуниш ва қўллаб-қувватлаш учун миннатдорчилик билдирамиз, — деди у.
Шу муносабат билан у мамлакатдаги барча этник гуруҳлар тинчликда яшаши, бирликни қадрлаши ва Қозоғистон келажагини биргаликда қуриши катта ютуқ эканлигини таъкидлади. Қозоғистондаги жамоатчилик тотувлиги модели нафақат давлат сиёсати, балки оддий одамлар, оқсоқоллар кенгашлари, оналар кенгашлари, медиация соҳасидаги мутахассислар, шунингдек, ёшлар ва этник-маданий бирлашмаларнинг биргаликдаги иши ҳамдир.
— Миннатдорчилик бу ишнинг ахлоқий пойдеворига айланади, хилма-хилликда бирлик руҳини шакллантиради. Ушбу байрам бизга яна бир бор эслатади: миннатдорчилик — шунчаки сўз эмас, балки жамоатчилик ишончининг асоси. Шу куни биз меҳнат кишиларига махсус миннатдорчилик сўзларимизга бағишламоқчимиз. Ишчилар, ўқитувчилар, шифокорлар, қурувчилар, фермерлар, ҳайдовчилар, коммунал хизматчилар ва давлат хизматчилари — мамлакат тараққиётига ҳалол меҳнати билан ҳисса қўшадиган барча одамлар ҳурмат ва миннатдорчиликка лойиқдирлар. Уларнинг кундалик меҳнати жамият фаровонлигини ва Қозоғистон келажагини мустаҳкамлайди. Барча қозоғистонликларни Миннатдорчилик куни билан табриклайман! Қалбимизда ҳар доим самимий "раҳмат" айтиш учун жой бўлсин, тинчлик ва ҳамжиҳатлик мамлакатимизда асосий қадриятлар бўлиб қолсин ва ўзаро ҳурмат бизни янада мустаҳкамласин. Барчангизга сиҳат-саломатлик, фаровонлик ва умумий ватанимиз - Қозоғистоннинг равнақини тилайман! - деди Астана шаҳар ўзбек этномаданий маркази раиси.