    18:36, 27 Август 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Иордания Подшоҳини Астана аэропортдан кузатиб қўйди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев 27 август куни расмий ташрифини якунлаган Иордания Подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайнни Нурсултан Назарбаев халқаро аэропортида кузатиб қўйди.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Иордания Королі ІІ Абдалланы елорда әуежайынан шығарып салды
    Фото: Ақорда

    Икки кунлик ташриф доирасида давлат раҳбарлари сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган музокаралар ўтказди.

    р
    Фото: Ақорда

    Учрашувлар якунида бир қатор муҳим ҳужжатлар имзоланиб, Қозоғистон ва Иордания ўртасидаги стратегик шерикликнинг янги босқичи бошлангани қайд этилди.

    Жарасқан Нұрыбаев
