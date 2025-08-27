18:36, 27 Август 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Иордания Подшоҳини Астана аэропортдан кузатиб қўйди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев 27 август куни расмий ташрифини якунлаган Иордания Подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайнни Нурсултан Назарбаев халқаро аэропортида кузатиб қўйди.
Икки кунлик ташриф доирасида давлат раҳбарлари сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган музокаралар ўтказди.
Учрашувлар якунида бир қатор муҳим ҳужжатлар имзоланиб, Қозоғистон ва Иордания ўртасидаги стратегик шерикликнинг янги босқичи бошлангани қайд этилди.