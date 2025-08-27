OZ
    15:09, 27 Август 2025 | GMT +5

    Тоқаев ва Абдулла II музокара ўтказди: Ҳукуматлараро ва тижорат шартномалари имзоланди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон ва Иордания ўртасида бир қатор муҳим ҳужжатлар қабул қилинди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Қазақстан мен Иордания арасында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды
    Фото: Ақорда

    “ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Иордания Подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайннинг музокараларидан сўнг икки мамлакат делегациялари аъзолари имзоланган ҳукуматлараро ва тижорат ҳужжатлари алмашдилар”, – дейилади хабарда.

    Қазақстан мен Иордания арасында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Иордания Подшоҳини Ақордада кутиб олди.

    ҚР Президенти Қозоғистон Иордания билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантиришга катта аҳамият беришини таъкидлади.

    Қазақстан мен Иордания арасында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды
    Фото: Ақорда

    Ўз навбатида, Иордания Подшоҳи Қозоғистоннинг тинчлик ва барқарорликни таъминлашдаги ролини юксак қадрлашини таъкидлади.

    Қазақстан мен Иордания арасында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды
    Фото: Ақорда

    ҚР Президенти Тоқаев ва Подшоҳ Абдулла II кичик таркибда музокара ўтказди.

    Қазақстан мен Иордания арасында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды
    Фото: Ақорда

    Аввалроқ Иордания Подшоҳи Абдулла II Президент Қасим-Жомарт Тоқаевга Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлигининг “Ан-Наҳда” ордени билан тақдирлаган эди.

