Қасим-Жомарт Тоқаев хорижий инвесторлар билан учрашди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Хорижий инвесторлар кенгаши мажлиси доирасида бир қатор халқаро компаниялар вакиллари билан учрашди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари Wabtec компанияси президенти ва бош директори Рафаэль Сантана билан суҳбат чоғида компания узоқ вақтдан бери Қозоғистон темир йўл соҳасида ишончли ҳамкор бўлиб келаётганини, мамлакатимизга 230 миллион доллардан ортиқ сармоя киритганини таъкидлади.
Американинг Wabtec корпорацияси транспорт технологиялари соҳасида етакчи компаниялардан бири сифатида тан олинган.
Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатнинг компания билан янги турдаги локомотивларни ишлаб чиқариш, сервис марказларини кенгайтириш, малака марказларини ташкил этиш, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни кўпайтириш йўналишларида стратегик ҳамкорликни давом эттириш ниятида эканлигини билдирди.
Аввалроқ, Давлат раҳбари Хорижий инвесторлар кенгашининг 37-ялпи мажлисини ўтказган эди.