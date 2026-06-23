Қасим-Жомарт Тоқаев Европа кенгаши Президенти Антонио Кошта билан норасмий учрашув ўтказди
ASTANA. Kazinform – Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
«Европа Иттифоқи раҳбарлари билан музокаралар олдидан Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Европа кенгаши Президенти Антонио Кошта билан норасмий учрашув ўтказди», - дейилади баёнотда.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Брюсселга расмий ташриф буюрди. Қозоғистон Президентини кутиб олиш учун Белгия пойтахти аэропортида фахрий қоровул саф тортади. Қасим-Жомарт Тоқаевни Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили Эдуардс Стипрайс ва бошқа расмийлар кутиб олди.
Аввалроқ, Европа кенгашининг бош қароргоҳида Европа Иттифоқи раҳбарлари Антониу Коштамен ва Урсула фон дер Ляйен билан икки томонлама музокаралар ўтказилиши ҳақида ёзган эдик.