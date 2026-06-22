KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Брюсселга расмий ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президентининг келиши муносабати билан Бельгия пойтахти аэропортида фахрий қоровул саф тортади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевни Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили Эдуардс Стипрайс ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Брюссель
    Фото: Акорда

    Эртага Европа Кенгашининг бош қароргоҳида Европа Иттифоқи раҳбарлари Антониу Кошта ва Урсула фон дер Ляйен билан икки томонлама музокаралар бўлиб ўтади.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Брюссель
    Фото: Акорда

    Ташриф давомида бир қатор муҳим қўшма ҳужжатлар имзоланади.

    Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Қозоғистон Европа Иттифоқи билан ҳамкорликни янги босқичга кўтаришга тайёр эканлигини айтди.

    Брюссель Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф