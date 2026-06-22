Давлат раҳбари Брюсселга расмий ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президентининг келиши муносабати билан Бельгия пойтахти аэропортида фахрий қоровул саф тортади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаевни Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили Эдуардс Стипрайс ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
Эртага Европа Кенгашининг бош қароргоҳида Европа Иттифоқи раҳбарлари Антониу Кошта ва Урсула фон дер Ляйен билан икки томонлама музокаралар бўлиб ўтади.
Ташриф давомида бир қатор муҳим қўшма ҳужжатлар имзоланади.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Қозоғистон Европа Иттифоқи билан ҳамкорликни янги босқичга кўтаришга тайёр эканлигини айтди.