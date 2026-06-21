Қасим-Жомарт Тоқаев Брюсселга расмий ташриф буюради
ASTANA. Kazinform — 22-23 июнь кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Европа Кенгаши Президенти Антонио Коштанинг таклифига биноан Брюсселга расмий ташриф буюради, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Ташриф доирасида Европа Кенгаши Президенти Антонио Кошта ва Европа Комиссияси Президенти Урсула фон дер Ляйен билан музокаралар режалаштирилган.
Томонлар Қозоғистон ва Европа Иттифоқи ўртасидаги кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қиладилар.
«Ташриф дастурида Бельгия Бош вазири Барт де Вевер билан учрашув ҳам бор. Бундан ташқари, Давлат раҳбари йирик Европа компаниялари раҳбарлари иштирокида “Қозоғистон-Европа Иттифоқи” давра суҳбатида нутқ сўзлайди ва бир қатор учрашувлар ўтказади», — дейилади хабарда.