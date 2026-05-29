Қасим-Жомарт Тоқаев ЕОИИ мамлакатлари учун рақамли транспорт йўлаклари экотизимини яратишни таклиф қилди
ASTANА. Кazinform – Евроосиё маконида транспорт ва логистика инфратузилмасини рақамлаштириш глобал савдо муносабатларида муҳим ролни сақлаб қолишга ёрдам беради. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида айтиб ўтди.
Президентнинг сўзларига кўра, Евроосиё транспорт тармоғи Осиё, Европа ва Яқин Шарқнинг асосий бозорларини боғлайдиган халқаро йўналишларнинг юқори технологияли тизимидир. Умумий узунлиги 50 минг километрдан ортиқ бўлган тармоқланган транзит йўлаклари тармоғи ҳақида гап кетмоқда. Уларнинг 10 минг километрдан ортиғи Қозоғистон ҳудудидан ўтади.
– Глобал савдо-иқтисодий муносабатлар тизимида муҳим ролни сақлаб қолиш учун барчамиз чегаралараро инфратузилмани рақамлаштиришни янада ривожлантиришимиз керак бўлади. Мослашувчан логистика ечимлари, барқарор етказиб беришлар ва юкларнинг тезкор ўтиши Евроосиё иқтисодий иттифоқида транзит оқимлари ҳажмини сезиларли даражада ошириш имконини беради. Шу сабабли, ўтган йил охиридан бери биз "ягона дарча" тамойили асосида ишлайдиган Smart Cargo воситасини тизимли равишда жорий этмоқдамиз. Ушбу платформа доирасида транспорт йўлакларини рақамлаштириш бўйича ишлар олиб борилмоқда, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев Астанадаги Мустақиллик саройида бўлиб ўтган йиғилишда.
Шу билан бирга, Қозоғистонда қўшни давлатлар билан электрон рухсатнома бланкаларини алмашиш механизми жорий этилди.
— Иттифоқ ичидаги ахборот тизимларининг ўзаро интеграцияси — давр талаби. Шу муносабат билан Евроосиё иқтисодий комиссиясининг миллий хизматларнинг рақамли кўргазмасини яратиш бўйича иши жуда долзарбдир. Менимча, биз бу жараёнларни тезлаштиришимиз ва Иттифоқда рақамли транспорт йўлакларининг тўлақонли экотизимини шакллантиришни таъминлашимиз керак. Ишончим комилки, бу йўналишдаги саъй-ҳаракатларни бирлаштириш бизга Евроосиёнинг юқори технологияли транспорт марказларини яратиш имконини беради, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Астанада Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг йиғилиши бошланди. Йиғилишда Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, Россия Президенти Владимир Путин, Беларусь Президенти Александр Лукашенко ва Арманистон Бош вазирининг ўринбосари Мгер Григорян иштирок этди.
Бу йил Қозоғистон Республикаси ЕОИИ органларига раислик қилмоқда.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 2025 йил 31 декабрда ЕОИИ давлат раҳбарларига йўллаган мурожаатида Қозоғистон раислигининг асосий устувор йўналишларини баён қилди.
Булар — иқтисодий интеграцияни ривожлантиришнинг янги воситаси сифатида сунъий интеллектни ривожлантириш, ЕОИИ логистика маконининг салоҳиятидан фойдаланиш, саноат ва агросаноат комплексини рақамлаштириш, ўзаро савдодаги маъмурий тўсиқларни камайтириш ва учинчи давлатлар билан иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришдир.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кичик таркибдаги йиғилишида иштирок этди.