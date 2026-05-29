Давлат раҳбари Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кичик таркибдаги йиғилишида иштирок этди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кичик таркибдаги йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар беради Ақорда.
Давлат раҳбари бугунги куннинг рамзий аҳамиятига эътибор қаратди. Айнан шу куни, 2014 йил 29 май куни Қозоғистон пойтахтида Евроосиё иқтисодий иттифоқи тўғрисидаги шартнома имзоланди.
– Ушбу воқеа Евроосиё интеграциясининг муҳим босқичи сифатида эсда қолди. Ташкил этилганидан бери Иттифоқ Евроосиё "бешлиги" ўртасидаги ҳамкорликнинг асосий платформасига айланди. Шу муносабат билан барча ҳамкасбларимни Евроосиё иқтисодий иттифоқи куни билан табриклашга ижозат беринг. Иттифоқ ривожланишда давом этсин ва мамлакатларимиз ва халқларимиз манфаатларига хизмат қилсин! Бугунги кичик форматдаги йиғилишда биз ташқи савдо ва сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича ташаббуслар билан боғлиқ муҳим масалаларни муҳокама қиламиз. Бу борадаги мазмунли суҳбатимиз кеча иқтисодий форум доирасида бошланди. Ишончим комилки, учрашувимиз одатдагидек конструктив бўлади ва ўзаро манфаатли қарорлар қабул қилинади, — деди Қозоғистон Президенти.
Кенгаш йиғилишида Қасим-Жомарт Тоқаев билан бирга Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенко, Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров, Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин, Арманистон Республикаси Бош вазири ўринбосари Мгер Григорян ва Евроосиё иқтисодий комиссияси бошқаруви раиси Бақитжан Сағинтаев иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, ЕОИИга аъзо давлатлар раҳбарлари Евроосиё иқтисодий форуми доирасидаги кўргазмага ташриф буюрди.