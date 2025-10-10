Қасим-Жомарт Тоқаев Душанбеда Россия Президенти Владимир Путин билан учрашди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Душанбеда Россия Президенти Владимир Путин билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
“12 ноябрда, яъни икки ҳафтадан сўнг таклифингиз билан Россияга ташриф буюраман. Биз бунга алоҳида эътибор беряпмиз. Ушбу ташриф икки давлат ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларига янги суръат бағишлайди, деб ўйлайман. Қозоғистон ва Россияни чинакамига абадий иттифоқ, стратегик шериклик ва дўстона муносабатлар боғлаб туради. Россияга ташрифим олдидан ўзаро товар айирбошлаш ҳажми юқори даражага етди. Ўтган йили унинг ҳажми 28 миллиард долларни ташкил этган. Россия иқтисодиётимизнинг асосий инвесторларидан биридир. Ўтган йиллар давомида Россия бизнеси Қозоғистонга 26 миллиард доллардан ортиқ сармоя киритди. Биргина ўтган йилнинг ўзида 4 миллиард доллар сармоя киритилди. Бир қатор йирик лойиҳалар амалга ошириляпти. Умумий қиймати қарийб 22 миллиард долларлик 114 та лойиҳанинг амалга оширилишини мисол тариқасида келтириш кифоя. Бу борадаги ишлар давом этади”, – деди Давлат раҳбари.
Владимир Путин Қозоғистон билан муносабатларни юксак қадрлашини таъкидлади.
“Биз Қозоғистон билан муносабатларни юксак қадрлаймиз. Икки давлат ўртасидаги муносабатларнинг табиати ўзига хосдир. Бу фақат биз билан дўстлигингиз туфайли эмас. Чунки Қозоғистон ва Россия постсовет ҳудудида интеграция жараёнларининг ташаббускорлари эканлиги маълум. Бизда доимий эътибор берадиган икки томонлама масалалар етарли. Ўз навбатида, Қозоғистон-Россия муносабатларини ривожлантиришга қўшган ҳиссангиз учун Сизга миннатдорчилик билдираман. Икки томонлама форматдаги бундай учрашувлар ҳамкорлигимизни ривожлантириш учун фойдали бўлишига ишонаман”, – деди Россия Президенти.
