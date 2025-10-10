Қозоғистон Президенти МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида нутқ сўзлади
DÝShANBE. KAZINFORM — Қасим-Жомарт Тоқаев йиғилиш иштирокчиларига ўз миннатдорчилигини билдириб, Тожикистон томонига ва Президент Эмомали Раҳмонга меҳмондўстлиги ва саммитни юқори савияда ташкил этгани учун миннатдорлик билдирди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
“Тожикистоннинг муваффақиятли раислиги Ташкилот салоҳиятини мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорлигимизни чуқурлаштиришга салмоқли ҳисса қўшди. Мазкур саммит Қозоғистонда халқаро миқёсда обрў-эътиборли ташкилот ҳисобланган МДҲ фаолиятига катта суръат бағишлайди”, – деди Давлат раҳбари.
Президент бу йил Буюк Ғалабанинг 80 йиллиги нишонланишини эслади.
“Барча давлатларнинг ривожланишига йўл очадиган умуминсоний қадриятларни оғир шароитда ҳимоя қилган ота ва оналаримизнинг, ғолиб авлоднинг ўчмас қаҳрамонлигини қозоғистонликлар қадрлайдилар. МДҲ ҳудудида, жумладан Қозоғистонда ҳам ушбу муҳим юбилей муносиб даражада нишонланди. Байрам тадбирларининг энг юксак нуқтаси Москва ва Пекинда бўлиб ўтган кенг кўламли ҳамда мазмунли тантанали парадлар бўлди. Инсоният тарихидаги энг қонли уруш қаҳрамонлари ва барча иштирокчиларини абадий хотирлаш бизнинг маънавий бурчимиздир. Фашизм устидан қозонилган Буюк Ғалабага 80 йил бўлган бўлса-да, афсуски, дунё яна оғир оқибатларга олиб келадиган глобал можаро таҳдидига дуч келди. Қозоғистон Иккинчи жаҳон урушидаги тарихий ҳақиқатни бузиб кўрсатиш ва фашизм устидан қозонилган Буюк Ғалабанинг тарихий аҳамиятини камайтиришга уринишларга қарши. Халқаро ҳуқуқ асосларига путур етказилаётганидан, зиддиятли давлатлар ўртасидаги ишонч даражаси сезиларли даражада пасайганидан, қарашлар тафовути кучайганидан, кўп томонлама дипломатия инқирозга юз тутаётганидан, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг тинчликпарварлик салоҳияти заифлашганидан хавотирдамиз. Бундай геосиёсий нотинч вазиятда МДҲ давлатлари ва барча иттифоқчиларимиз учун барча зиддиятли омилларни бартараф этиш учун кучларни бирлаштириш жуда долзарбдир. Буни ўзаро тушуниш ва ҳар томонлама ўйланган ҳаракат орқали ҳал қилиш мумкин”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Аввал Қасим-Жомарт Тоқаев МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши мажлисида иштирок этиш учун Душанбедаги Миллатлар саройига ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.