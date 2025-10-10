11:37, 10 Октябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Душанбедаги Миллатлар саройига ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши мажлисида иштирок этиш учун Душанбе шаҳридаги Миллатлар саройига ташриф буюрди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбарини Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон кутиб олди.
МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши мажлиси иштирокчилари биргаликда суратга тушди.
Аввал Қасим-Жомарт Тоқаев Тожикистон Президенти таклифига биноан Душанбега ташриф буюриши ҳақида хабар берган эдик.
Президентни халқаро аэропортда Тожикистон Бош вазири Қоҳир Расулзода кутиб олганди.