    11:37, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Душанбедаги Миллатлар саройига ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши мажлисида иштирок этиш учун Душанбе шаҳридаги Миллатлар саройига ташриф буюрди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Главу государства во Дворце наций встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Фото: Акорда

    Давлат раҳбарини Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон кутиб олди.

    Фото: Kazinform

    МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши мажлиси иштирокчилари биргаликда суратга тушди.

    ТМД мемлекеттер басшыларының кеңесі отырысына қатысушылар
    Фото: Ақорда

    Аввал Қасим-Жомарт Тоқаев Тожикистон Президенти таклифига биноан Душанбега ташриф буюриши ҳақида хабар берган эдик.

    Президентни халқаро аэропортда Тожикистон Бош вазири Қоҳир Расулзода кутиб олганди.

    Теглар:
    Тожикистон Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
