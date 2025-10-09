OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Қасим-Жомарт Тоқаев Душанбега ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform — Президентни халқаро аэропортда Тожикистон Бош вазири Қоҳир Расулзода кутиб олди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Душанбе қаласына сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Бугун Давлат раҳбари Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон билан учрашади ва “Марказий Осиё – Россия” саммитида иштирок этади.

    Президентті халықаралық әуежайда Тәжікстан Премьер-министрі Кохир Расулзода қарсы алды.
    Фото: Ақорда
    Глава государства прибыл с визитом в Душанбе
    Фото: Акорда

    Эртага Қозоғистон Президентининг МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши мажлисида иштирок этиши режалаштирилган. 

    Глава государства прибыл с визитом в Душанбе
    Фото: Акорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Душанбе қаласына сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Тожикистон пойтахтига 9-10 октябрь кунлари ташриф буюриши хабар қилинган эди.

