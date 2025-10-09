15:09, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Душанбега ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform — Президентни халқаро аэропортда Тожикистон Бош вазири Қоҳир Расулзода кутиб олди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Бугун Давлат раҳбари Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон билан учрашади ва “Марказий Осиё – Россия” саммитида иштирок этади.
Эртага Қозоғистон Президентининг МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши мажлисида иштирок этиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Тожикистон пойтахтига 9-10 октябрь кунлари ташриф буюриши хабар қилинган эди.