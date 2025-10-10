Қасим-Жомарт Тоқаев МДҲ давлатларини фавқулодда вазиятларни башорат қилиш маркази ташкил этишга чақирди
DÝShANBE. KAZINFORM — Президент иқлим ва техноген фавқулодда вазиятларни прогнозлаш бўйича ҳудудий марказни ташкил этиш орқали ҳамкорликда иш олиб боришни таклиф қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев рақамлаштириш ва сунъий интеллект давлатларнинг барқарор ривожланиши ва рақобатбардошлигининг асосий омилига айланганини таъкидлади. Қозоғистон давлат бошқаруви, ижтимоий соҳа ва фуқаролар ҳаётини ўз ичига олган рақамли кун тартибини жадал суръатлар билан олға сурмоқда. Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги тузилди, Рақамли кодекс бўйича ишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, мазкур соҳадаги барча ташаббус ва лойиҳаларни миллий стратегияга бирлаштирадиган “Рақамли Қозоғистон” концептуал ҳужжати тайёрланмоқда. Президент мамлакатимиз МДҲ давлатлари билан ушбу соҳадаги ҳамкорликка тайёр эканлигини билдирди. Давлат раҳбари яқинда мамлакатимизда сунъий интеллект соҳасига ихтисослашган университетни ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилинганини таъкидлади. Шунингдек, 400 минг талабани қамраб олган, тадқиқотчилар жамоаси ва DeepTech стартапларининг шаклланиши учун қулай шароит яратадиган давлат дастури муваффақиятли амалга оширилди. Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу лойиҳани кенг оммалаштиришни таклиф қилди ва Қозоғистон жаҳон бозоридаги кескин рақобат шароитида ишлашга қодир янги авлод мутахассисларини тайёрлаш мақсадида Ҳамдўстлик мамлакатлари билан ҳамкорликни йўлга қўйишга тайёрлигини билдирди. Давлат раҳбари экологик хавф-хатарлар, табиий ва техноген фалокатлар МДҲ давлатларининг барқарор ривожланишига катта хавф туғдиради, деб ҳисоблайди. Президент таъкидлаганидек, бундай ҳолатларни барвақт аниқлаш ва огоҳлантиришнинг самарали механизмларини кўриб чиқиш муҳим вазифадир.
“Иқлим ва техноген фавқулодда вазиятларни башорат қилиш бўйича ҳудудий марказ ташкил этиш орқали ҳамкорликда ишлашни таклиф қиламиз. Каспий денгизининг тез қисқариши катта ташвиш уйғотмоқда. Аслида, бу нафақат минтақавий, балки глобал муаммодир. Шунинг учун бизнинг ташаббусимиз билан тайёрланаётган Каспий сув ресурсларини сақлаш бўйича давлатлараро дастурга қўшилишни таклиф қиламиз. Бундай муҳим ҳужжатни тайёрлашга Каспий денгизи соҳилларидаги давлатлар билан бирга барча манфаатдор давлатлар ва халқаро ташкилотлар жалб қилиниши керак”, — деди Президент.