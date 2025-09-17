Қасим-Жомарт Тоқаев диний етакчиларни тинчлик элчилари деб атади
ASTANA. Kazinform - Дунё тобора кучайиб бораётган муаммоларга дуч келмоқда ва халқаро вазият ёмонлашмоқда. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII қурултойининг ялпи мажлисида айтиб ўтди.
«Бугун Астанада дунёнинг энг нуфузли маънавият етакчилари йиғилмоқда. Бу биз учун катта шараф ва улкан мартабадир. Ҳозирги вақтда дунё тобора кучайиб бораётган муаммоларга дуч келмоқда ва халқаро вазият ёмонлашмоқда. Оқибатда турли тўқнашувлар кўпайиб бормоқда. Ноаниқлик даври ҳеч ким учун осон эмас. Афсуски, урушнинг табиати ва моҳияти тобора ойдинлашиб бормоқда. Бироқ биз ўтмишдан тўғри сабоқ олиб, конструктив ва очиқ музокаралар олиб боришга интилишимиз керак», - деди Давлат раҳбари.
Президент келишувдан бошқа илож йўқлигини таъкидлади.
«Шу жиҳатдан бугунги қурултой алоҳида аҳамиятга эга. Диний етакчиларни инсонпарварлик қарашларини ҳимоя қилувчи тинчлик элчилари деб аташ мумкин. Сизлар умумий манфаат йўлида бирлашиб, жаҳон жамоатчилигини эзгу мақсад сари сафарбар этиш истагидасизлар. Барчангизга самимий миннатдорчилигимни билдираман», – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Астанада Жаҳон динлари етакчилари қурултойи бошлангани ҳақида ёзган эдик.