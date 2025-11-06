OZ
    20:35, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев бир неча соатдан кейин Дональд Трамп билан учрашади

    WASHINGTON. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг АҚШ Президенти Дональд Трамп билан учрашуви Астана вақти билан соат 04:00 да бўлиб ўтади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Трамп
    Фото: kp.kz

    — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг АҚШ Президенти Доналд Трамп билан учрашуви Астана вақти билан соат 04:00 да (Вашингтон вақти билан соат 18:00) бўлиб ўтиши кутилмоқда, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва АҚШ  муҳим минераллар бўйича меморандум имзоладилар.

    Президент шунингдек, АҚШ Давлат котиби Марк Рубио ва Дональд Трамп Маъмуриятининг бошқа вакиллари билан ҳам учрашди.

