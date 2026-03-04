Қасим-Жомарт Тоқаев бир қатор давлатлар элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди
АSTANА.Кazinform — Ақордада Қозоғистон Президентига саккизта давлатнинг фавқулодда ва мухтор элчиларининг ишонч ёрлиқларини топшириш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Ишонч ёрлиқларини Норвегия Қироллиги элчиси Хелена Санд Андресен, Аргентина Республикаси элчиси Энрике Игнасио Феррер Виейра, Гана Республикаси элчиси Кома Стим Джеху Аппьях, Мали Республикаси элчиси Сейдоу Каммиссоко, Гамбия Республикаси элчиси Алкали Фанка Конте, Бангладеш Халқ Республикаси элчиси Муҳаммад Назрул Ислом, Шри-Ланка Демократик Социалистик Республикаси элчиси Шобини Гунасекера, Босния ва Герцеговина элчиси Иван Орлич топширди.
Қасим-Жомарт Тоқаев дипломатлар билан Қозоғистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ривожланиш истиқболлари ҳақида суҳбатлашди.
– Ташқи қийинчиликларга қарамай, Қозоғистон минтақада барқарор ва иқтисодий жиҳатдан динамик мамлакат ҳисобланади. Бироқ, биз эришган ютуқларимиздан қониқмаяпмиз ва иқтисодий ислоҳотларни изчил давом эттирмоқдамиз. 15 март куни мамлакатимизда янги Конституция бўйича умумхалқ референдуми бўлиб ўтади. Биз халқимиз давлатни янада ривожлантириш йўлидаги ушбу муҳим ҳужжатни қўллаб-қувватлашига ишонамиз. Янги Конституция Қозоғистонда амалга оширилаётган туб ўзгаришлар учун мустаҳкам пойдевор яратади, демократиялаштириш ва ҳар томонлама модернизация қилишга катта ҳисса қўшади, шу билан мамлакатимизни ривожлантириш ва халқ фаровонлигини ошириш учун янги имкониятлар очади, деб умид қиламиз, — деди Президент.
Давлат раҳбари Қозоғистон тинчликсевар ташқи сиёсат юритаётганини таъкидлади. Президентнинг сўзларига кўра, дунёдаги барча можаролар ва низолар фақат дипломатик воситалар орқали тинч йўл билан ҳал қилиниши керак. Қасим-Жомарт Тоқаев Форс кўрфази мамлакатларига доимий эзгу тилакларини билдирди ва кескинликнинг тез орада ҳал қилинишига умид билдирди.
Учрашув якунида Президент хорижий давлатлар элчиларига масъулиятли ишларида муваффақиятлар тилади.
