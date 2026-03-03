Давлат раҳбари Ўмон Султони Ҳайсам бин Тариқ Ал Саид билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANА. Каzinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Ўмон Султони Ҳайсам бин Тариқ Ал Саид билан суҳбат чоғида Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилди ва ушбу оғир дамларда дўст Ўмон халқига ҳамдардлик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент кўрфаздаги Эронга қарши урушда қатнашмаган давлатларнинг фуқаролик объектларига қилинган ҳаво ҳужумларидан хавотир билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон вазиятни кескинлаштирмай, томонларни можарони мулоқот ва дипломатия орқали ҳал қилиш йўлларини излашга чақиришини таъкидлади.
Шу билан бирга, Президент Ўмоннинг минтақадаги тинчликпарварлик саъй-ҳаракатларида фаол иштирок этаётган мамлакат сифатидаги юқори халқаро обрўсига эътибор қаратди.
Давлат раҳбари фуқароларимизни можаро зонасидан Ўмон орқали эвакуация қилиш масаласига бевосита аралашгани учун Султон Ҳайсам бин Тариқ Ал Саидга миннатдорчилик билдирди.
Ўз навбатида, Ҳайсам бин Тариқ Ал Саид Қасим-Жомарт Тоқаевга самимий қўллаб-қувватлагани учун миннатдорчилик билдирди ва муқаддас Рамазон ойида Қозоғистон халқига фаровонлик тилади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Ўмон Султонини йил охирига қадар Қозоғистонга давлат ташрифи билан келишга таклифини яна бир бор тасдиқлади. Ушбу ташриф икки мамлакат ўртасидаги анъанавий дўстона муносабатларни янги босқичга кўтариш нуқтаи назаридан алоҳида аҳамиятга эга бўлади.
Султон Ҳайсам бин Тариқ Ал Саид жаҳон ҳамжамиятида катта обрўга эга бўлган Давлат раҳбарининг таклифини мамнуният билан қабул қилишини айтди.
