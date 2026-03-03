OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:25, 03 Март 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Болгария Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Илияна Йотовани Болгария Республикасининг миллий байрами — Озод этиш куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев ва Йотова
    Фото: Ақорда

    Президент Болгарияни Қозоғистоннинг Европа Иттифоқидаги муҳим ва ишончли шерикларидан бири деб атади ва икки мамлакат ўртасидаги сиёсий мулоқот, иқтисодий, маданий ва гуманитар ҳамкорлик кўлами кенгайиб бораётганини таъкидлади.

    Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатлар орқали Қозоғистон-Болгария интеграцияси изчил ривожланиб боришига ишонч билдирди.

    — Қосим-Жомарт Тоқаев Илияна Йотовага масъулиятли давлат хизматида ва эзгу ташаббусларида муваффақиятлар, болгар халқига эса энг яхши тилакларни тилади, — дейилади мактубда.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Осиё тараққиёт банки президенти Масато Кандани қабул қилди.

    Теглар:
    Болгария Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!