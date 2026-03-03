Давлат раҳбари Болгария Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Илияна Йотовани Болгария Республикасининг миллий байрами — Озод этиш куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент Болгарияни Қозоғистоннинг Европа Иттифоқидаги муҳим ва ишончли шерикларидан бири деб атади ва икки мамлакат ўртасидаги сиёсий мулоқот, иқтисодий, маданий ва гуманитар ҳамкорлик кўлами кенгайиб бораётганини таъкидлади.
Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатлар орқали Қозоғистон-Болгария интеграцияси изчил ривожланиб боришига ишонч билдирди.
— Қосим-Жомарт Тоқаев Илияна Йотовага масъулиятли давлат хизматида ва эзгу ташаббусларида муваффақиятлар, болгар халқига эса энг яхши тилакларни тилади, — дейилади мактубда.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Осиё тараққиёт банки президенти Масато Кандани қабул қилди.