Давлат раҳбари Осиё тараққиёт банки президенти Масато Кандани қабул қилди
ASTANA. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Осиё тараққиёт банки президентини қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Масато Кандага ҳурмат бажо келтирди ва уни ОТБ раҳбари лавозимига тайинланганининг бир йиллиги ва банкнинг яқинлашиб келаётган 60 йиллиги билан табриклади.
Қозоғистон Президенти 30 йил давомида Осиё тараққиёт банки мамлакатимизда умумий қиймати 7 миллиард доллардан ортиқ бўлган 170 дан ортиқ лойиҳаларни қўллаб-қувватлаганини таъкидлади. Шундай қилиб, банк иқтисодий ўсишга, инфратузилмани модернизация қилишга ва фуқароларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга катта ҳисса қўшди.
Давлат раҳбари иқтисодиётнинг асосий тармоқларида кенг кўламли лойиҳаларни амалга ошириш режаси ҳақида гапирди. Бу мамлакатда барқарор ривожланиш ва таркибий ўзгаришларни таъминлаш мақсадида амалга оширилди.
Масато Канда Осиё тараққиёт банки Қозоғистон билан ҳамкорлик доирасини кенгайтиришни устувор вазифа деб билишини таъкидлади. Банк уй-жой қурилиши, фавқулодда вазиятларни бошқариш ва бошқа муҳим стратегик лойиҳаларни молиялаштиришга тайёрлигини тасдиқлади.
ОТБ раҳбари мамлакат рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни жорий этишда етакчи ўринда туришини таъкидлади ва ҳаётий фойдали қазилмалар секторини ривожлантириш ва йирик инвестиция ташаббусларини амалга оширишда катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ва Осиё тараққиёт банки ўртасида барқарор ва узоқ муддатли шериклик ўрнатилган ва мамлакатимиз ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада кенгайтиришга тайёр.
