Давлат раҳбари Баҳрайн Подшоҳи билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Яқин Шарқдаги вазиятни шайх Ҳамад бин Исо ал-Халифа билан муҳокама қилди ва бу оғир дамларда Баҳрайн халқига ўз мамлакатининг ҳамдардлигини билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Баҳрайн ва Эронга қарши урушда иштирок этмаган бошқа мамлакатларнинг фуқаролик инфратузилмасига ракета ҳужумларидан хавотир билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон вазиятни янада кескинлаштиришни истамаслигини ва можарони мулоқот ва дипломатия орқали тинч йўл билан ҳал қилишни қўллаб-қувватлашини айтди.
Подшоҳ Ҳамад бин Исо ал-Халифа Қозоғистон Президентига доимий қўллаб-қувватлагани учун миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, у савдо-иқтисодий ва инвестиция алоқаларига алоҳида эътибор қаратиб, икки томонлама ҳамкорликни янада фаоллаштириш ниятини тасдиқлади.
Томонлар Қозоғистон ва Баҳрайн ўртасидаги дўстона муносабатлар ва шерикликни янада мустаҳкамлашга содиқ эканликларини билдирдилар ва муқаддас Рамазон ойида икки мамлакат халқига тинч ҳаёт ва фаровонлик тиладилар.