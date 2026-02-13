Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ элчиси Жули Стаффтни қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон ва АҚШ ўртасида икки томонлама кун тартибидаги кенг кўламли масалалар бўйича ҳамкорликнинг жадал ривожланаётганини таъкидлади, деб хабар берди Ақорда.
Давлат раҳбари савдо-иқтисодий ва инвестиция интеграциясини янада мустаҳкамлаш, шунингдек, энг юқори даражада эришилган келишувларни сифатли амалга ошириш муҳимлигига эътибор қаратди.
Элчи Президент Дональд Трампнинг миннатдорчилиги ва эзгу тилакларини етказди ва Қўшма Штатлар Қозоғистон билан кенгайтирилган стратегик шерикликни ҳар томонлама ривожлантиришга содиқ эканлигини таъкидлади.
Жули Стаффт мамлакатда амалга оширилаётган сиёсий ислоҳотларга ижобий баҳо берди ва янги Конституция лойиҳаси бўйича умумхалқ референдумининг муваффақиятли ўтказилишига тилакдошлигини билдирди.
Суҳбат давомида Тинчлик кенгаши доирасидаги муносабатлар истиқболлари кўриб чиқилди. Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу тузилма барқарорликни мустаҳкамлаш, тинчлик ва халқаро мулоқотни ривожлантириш учун самарали платформага айланиши керак, деб ҳисоблайди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари “ҚазМунайГаз” МК АЖ бошқаруви раиси Асхат Хасеновни қабул қилди.