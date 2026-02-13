Давлат раҳбари "ҚазМунайГаз" МК АЖ бошқаруви раиси Асхат Хасеновни қабул қилди
ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаевга миллий компаниянинг 2025 йилдаги фаолияти ва бу йилги вазифалари ҳақида ахборот берилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Асхат Хасеновнинг сўзларига кўра, ўтган йили Хитойнинг CNOOC ва Sinopec компаниялари билан Атирау вилоятидаги Жилой ва Ғарбий Қозоғистон вилоятидаги Березовский лойиҳалари бўйича ер қаъридан фойдаланиш шартномалари тузилган. Turkish Petroleum Corporation, BP ва Хорватия углеводород агентлиги каби йирик халқаро корхоналар мамлакатдаги истиқболли ҳудудларни ўрганмоқда.
Президентга “ҚазМунайГаз” кенг кўламда ўрганилмаган ва илгари жиддий эътибор қаратилмаган ҳудудларда геологик қидирув ишларини олиб боришга алоҳида эътибор қаратаётгани маълум қилинди. 2025 йилда 8 та қидирув скважинасини бурғилаш якунланди ва 2029 йилга бориб яна 24 та қидирув скважинасини қазиш режалаштирилган. Умумий инвестиция ҳажми 900 миллион доллардан ошади.
Давлат раҳбарига тақдим этилган ҳисоботга кўра, 2025 йилда нефть ва конденсат қазиб олиш ҳажми 26,2 миллион тоннага етди. Бу 2024 йилга нисбатан 10 фоизга кўп. Бундан ташқари, Ғарбий Прорва, Марказий Ўриктау ва Рожков конларида зангори ёқилғи қазиб олиш ҳажмини йилига қўшимча 2,3 миллиард кубометрга ошириш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
Ўтган йили “ҚазМунайГаз”нинг учта нефтни қайта ишлаш заводида 17,5 миллион тонна хомашё қайта ишланди. Ишлаб чиқарилган енгил нефть маҳсулотлари ҳажми 13,6 миллион тоннани ташкил этди (2024 йилга нисбатан 1,2 миллион тоннага кўп).
Қасим-Жомарт Тоқаев шунингдек, нефть-кимё ва газни қайта ишлаш соҳасидаги умумий қиймати 15 миллиард доллардан ортиқ бўлган йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш бориши билан танишди. Манғистау вилоятида кунига 50 минг кубометр қувватга эга Кендирли денгиз сувини тузсизлантириш заводи ишга туширилди.
Учрашув якунида Давлат раҳбари геологик қидирув ишларини жадаллаштириш ва йирик инвестиция лойиҳаларини ўз вақтида амалга ошириш вазифасини қўйди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Канада Бош вазирига ҳамдардлик билдирди.