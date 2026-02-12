19:05, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Давлат раҳбари Канада Бош вазирига ҳамдардлик билдирди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Канада Бош вазирига ҳамдардлик телеграммасини юборди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Канада Бош вазири Марк Карнига Тамблер-Ридж шаҳридаги ўрта мактабда содир бўлган отишма натижасида бегуноҳ одамларнинг ўлими муносабати билан ҳамдардлик билдирди.
Қозоғистон Президенти Канада халқи билан бирдамлигини билдирди, марҳумларнинг оилаларини сабр-тоқат кўрсатишга чақирди ва жароҳатланганларга тезроқ соғайиб кетишни тилади.
Эслатиб ўтамиз, Канададаги мактабдаги отишмада ўн киши ҳалок бўлди.