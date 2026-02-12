OZ
    19:05, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Канада Бош вазирига ҳамдардлик билдирди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Канада Бош вазирига ҳамдардлик телеграммасини юборди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Қасим-Жомарт Тоқаев Канада Бош вазири Марк Карнига Тамблер-Ридж шаҳридаги ўрта мактабда содир бўлган отишма натижасида бегуноҳ одамларнинг ўлими муносабати билан ҳамдардлик билдирди.

    Қозоғистон Президенти Канада халқи билан бирдамлигини билдирди, марҳумларнинг оилаларини сабр-тоқат кўрсатишга чақирди ва жароҳатланганларга тезроқ соғайиб кетишни тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Канададаги мактабдаги отишмада ўн киши ҳалок бўлди.

    Теглар:
    Канада Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
