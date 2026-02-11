OZ
    Канада мактабида отишма: ўн киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform - Канаданинг Британия Колумбияси провинциясидаги Тамблер-Риж ўрта мактабида отишма содир бўлди, деб хабар беради Kazinform.

    Канада мактабида отишма
    Фото: Anadolu Ajansi

    Отишмада гумон қилинаётган ҳужумчи билан бирга ўн киши ҳалок бўлди.

    Полиция маълумотларига кўра, яна 25 киши ҳаёт учун хавфли бўлмаган жароҳатлар билан даволанмоқда.

    ABC маълумотларига кўра, отишма Канаданинг яқин тарихидаги энг ҳалокатли оммавий зўравонлик ҳодисаларидан бири ва мамлакатнинг 2020 йилдаги энг ҳалокатли отишмаси бўлган.

    Шаҳар Ванкувердан шимолда, 1000 километрдан ортиқ узоқликда жойлашган

    Канада Ҳодиса Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
