OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:50, 04 Август 2025 | GMT +5

    KASEда доллар арзонлашди

    ALMATY. Кazinform – Қозоғистон фонд биржаси (КАSE)даги савдолар якунларига кўра, доллар курси пасайди.

    доллар
    Фото: freepik

    Кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 1,35 тенгега пасайиб, 541,82 тенгега етди. Миллий банкнинг расмий курси – 543,24 тенге.

    Kurs.kz хабарига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар ўртача 539,60 тенгедан сотиб олиниб, 541,95 тенгедан сотилмоқда. 1 евро: 623,70 – 628,93 тенге, рубль эса 6,65 – 6,77 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    – доллар 536,66 тенгега сотиб олинади, 543,66 тенгега сотилади;

    – евро: сотиб олиш – 619,51 тенге, сотиш – 629,49 тенге;

    – рубль: сотиб олиш – 6,64 тенге, сотиш – 6,75 тенге.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Қозоғистон Алмати Тенге Рубл Астана
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!