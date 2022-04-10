11:07, 10 Апрел 2022 | GMT +6
Касбий бокс: Головкин жаҳон рейтинги етакчисига айланди
NUR-SULTAN. Кazinform - BoxRec.cоm сайти қозоғистонлик Геннадий Головкин етакчига айланган янги рейтингни эълон қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Кеча Рио Муратани (16-3, 13 КО) нокаут эвазига мағлуб этган Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) вазн тоифасидан қатъи назар, барча боксчилар ўртасида 698,6 очко билан BохRec рейтингида биринчи ўринга кўтарилди.
Мексикалик Сауль «Канело» Альварес (57-1-2, 39 КО) 678,4 очко билан иккинчи ўринда. Америкалик Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) 524,0 очко билан жаҳон боксчилари ўртасидаги кучли учликни якунлади.
Аввалроқ Геннадий Головкин япониялик рақибини мағлуб этгани ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Елжан Ерали