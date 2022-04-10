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    11:07, 10 Апрел 2022 | GMT +6

    Касбий бокс: Головкин жаҳон рейтинги етакчисига айланди

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    NUR-SULTAN. Кazinform - BoxRec.cоm сайти қозоғистонлик Геннадий Головкин етакчига айланган янги рейтингни эълон қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

    Кеча Рио Муратани (16-3, 13 КО) нокаут эвазига мағлуб этган Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) вазн тоифасидан қатъи назар, барча боксчилар ўртасида 698,6 очко билан BохRec рейтингида биринчи ўринга кўтарилди.

    Мексикалик Сауль «Канело» Альварес (57-1-2, 39 КО) 678,4 очко билан иккинчи ўринда. Америкалик Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) 524,0 очко билан жаҳон боксчилари ўртасидаги кучли учликни якунлади.

    Аввалроқ Геннадий Головкин япониялик рақибини мағлуб этгани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Елжан Ерали

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