Қарақат, Қимбат ва Симбат: Атирауда уч эгизак туғилди
АTYRAU. Кazinform — 29 ёшли аёл 6 февраль куни Атирау вилоят перинатал марказида учта қиз туғди. Она ва кичкинтойлар туғруқхонадан чиқарилди.
Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси маълумотларига кўра, чақалоқларнинг вазни — 1 кг 921 грамм, 2 кг 275 грамм ва 2 кг 204 грамм. Уларнинг бўйи — 44 cантиметрдан 45 сантиметргача.
Илгари оилада битта ўғил ва иккита қиз туғилган. Шифокорларнинг сўзларига кўра, она ва болалар ҳозирда соғлом.
— Аввалига биз ҳайрон бўлдик. Кейин тайёргарлик кўришни бошладик. Ҳомиладорлик осон ўтди ва яхши ўтди. Фарзандларим бир дақиқалик фарқ билан. Биз уларга Қарақат, Қимбат ва Симбат деб исм қўйдик, — деди кўп болали она Аселхан Кенесова.
Шуни таъкидлаш керакки, Атирау вилоятида уч эгизак туғилиши кам учрайди. Бундай ҳолат охирги марта 2024 йилда қайд этилган. Ўша йили икки оилага шундай қувончли воқеа юз берган эди.
Эслатиб ўтамиз, йил бошидан бери Чимкентда иккинчи уч эгизак туғилгани ҳақида ёзган эдик.