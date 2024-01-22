07:30, 22 Январ 2024 | GMT +6
Канвон-2024: 22 январь куни қозоғистонлик спортчилардан кимлар мусобақаларда иштирок этади
ASTANА. КАZINFORM – 22 январь куни Жанубий Кореянинг Канвон шаҳрида бўлиб ўтаётганган IV қишки ўсмирлар Олимпиадасида қозоғистонликлар спортнинг тўрт тури бўйича ғолиблик учун куч синашади.
Жумладан, спортчилар тоғ чанғиси, шорт-трек, конькида югуриш ва хоккей бўйича беллашадилар.
Мусобақалар Астана вақти билан кўрсатилган:
Тоғ чанғиси.
06:00. Супер-гигант қизлар
Скороходова Александра
07:20 Супер- гигант йигитлар
Хохлов Ростислав
10:00 Супер-гигант қизлар
Скороходова Александра
11:15 Супер-гигант йигитлар
Хохлов Ростислав
Шорт-трек
12:00 Йигитлар/Қизлар. 500 метр.
- Тўлеген Мейиржан
- Шингисхан Ерасил
- Омельчук Полина
- Астраханцева Анастасия
Конькида югуриш спорти
08:00 Йигитлар/Қизлар. 500 метр
- Жанадилов Руслан
- Матрюхин Михаил
- Шумекова Кристина
- Шумекова Алина
Хоккей.
4 раунд. Қозоғистон - Дания
5 раунд. Қозоғистон - Тайвань
- Арсений Кучковский
- Никита Кулаков
- Темирлан Айболули
- Матвей Решетко
- Расул Турсинов
- Жаҳонгер Тилеухан
- Тоир Биғаринов
- Роман Мичуров
- Егор Кравченко
- Адилхан Саттар
- Бексултан Макиш
- Арман Тўлен
- Ануар Ахметжанов