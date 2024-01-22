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    07:30, 22 Январ 2024 | GMT +6

    Канвон-2024: 22 январь куни қозоғистонлик спортчилардан кимлар мусобақаларда иштирок этади

    Спорт
    Фото: Сали Сабиров

    ASTANА. КАZINFORM – 22 январь куни Жанубий Кореянинг Канвон шаҳрида бўлиб ўтаётганган IV қишки ўсмирлар Олимпиадасида қозоғистонликлар спортнинг тўрт тури бўйича ғолиблик учун куч синашади.

    Жумладан, спортчилар тоғ чанғиси, шорт-трек, конькида югуриш ва хоккей бўйича беллашадилар.

    Мусобақалар Астана вақти билан кўрсатилган:

    Тоғ чанғиси.

    06:00. Супер-гигант қизлар

    Скороходова Александра

    07:20 Супер- гигант йигитлар

    Хохлов Ростислав

    10:00 Супер-гигант қизлар

    Скороходова Александра

    11:15 Супер-гигант йигитлар

    Хохлов Ростислав

    Шорт-трек

    12:00 Йигитлар/Қизлар. 500 метр.

    1. Тўлеген Мейиржан
    2. Шингисхан Ерасил
    3. Омельчук Полина
    4. Астраханцева Анастасия

    Конькида югуриш спорти

    08:00 Йигитлар/Қизлар. 500 метр

    1. Жанадилов Руслан
    2. Матрюхин Михаил
    3. Шумекова Кристина
    4. Шумекова Алина

    Хоккей.

    4 раунд. Қозоғистон - Дания

    5 раунд. Қозоғистон - Тайвань

    1. Арсений Кучковский
    2. Никита Кулаков
    3. Темирлан Айболули
    4. Матвей Решетко
    5. Расул Турсинов
    6. Жаҳонгер Тилеухан
    7. Тоир Биғаринов
    8. Роман Мичуров
    9. Егор Кравченко
    10. Адилхан Саттар
    11. Бексултан Макиш
    12. Арман Тўлен
    13. Ануар Ахметжанов

    Теглар:
    Олимпиада Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Бекабат Узаков
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