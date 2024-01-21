08:09, 21 Январ 2024 | GMT +6
Канвон-2024: 21 январь куни Қозоғистон терма жамоасидан кимлар мусобақада иштирок этади
ASTANА. КАZINFORM - 21 январь куни Қозоғистон спортчилари Жанубий Кореянинг Канвондо шаҳрида ўтказилаётган IV қишки ўсмирлар Олимпиадасида беш турдаги мусобақада иштирок этади
Жумладан, миллий терма жамоа чанғи спорти, биатлон, шорт-трек, трамплиндан чанғида сакраш, хоккей бўйича мусобақаларда иштирок этади.
Мусобақа жадвали:
Мусобақалар Астана вақти билан кўрсатилади.
Тоғ чанғиси.
7:00 Супер-гигант, қизлар
Скороходова Александра
09:00 Супер-гигант, йигитлар
Хохлов Ростислав
Биатлон.
8:00 Индивидуал аралаш эстақета. Йигитлар 7,5 км, қизлар 6 км
- Хасенов Илья
- Қарабаева Алема
Шорт-трек
8:00 Йигитлар/Қизлар. 1000 метр.
- Тўлеген Мейиржан
- Шингисхан Ерасил
- Полина Омельчук
- Анастасия Астраханцева
Трамплинда чанғида сакраш
Аралаш жамоавий трамплиндан сакраш (К-98 трамплин)
- Мизерних Илья
- Шильников Илья
- Шишкина Софья
- Свириденко Алена
Хоккей. Йигитлар.
07:30. Қозоғистон-Австрия
- Арсений Кучковский
- Никита Кулаков
- Темирлан Айболули
- Матвей Решетко
- Расул Турсинов
- Жаҳонгер Тилеухан
- Таир Биғаринов
- Роман Мичуров
- Егор Кравченко
- Адилхан Саттар
- Бексултан Макиш
- Арман Тўлен
- Ануар Ахметжанов
14:30. Қозоғистон - Латвия
- Арсений Кучковский
- Никита Кулаков
- Темирлан Айболули
- Матвей Решетко
- Расул Турсинов
- Жаҳонгер Тилеухан
- Таир Биғаринов
- Роман Мичуров
- Егор Кравченко
- Адилхан Саттар
- Бексултан Макиш
- Арман Тўлен
- Ануар Ахметжанов