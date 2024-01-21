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    08:09, 21 Январ 2024 | GMT +6

    Канвон-2024: 21 январь куни Қозоғистон терма жамоасидан кимлар мусобақада иштирок этади

    Спорт
    Фото: Нурғали Жумағази

    ASTANА. КАZINFORM - 21 январь куни Қозоғистон спортчилари Жанубий Кореянинг Канвондо шаҳрида ўтказилаётган IV қишки ўсмирлар Олимпиадасида беш турдаги мусобақада иштирок этади

    Жумладан, миллий терма жамоа чанғи спорти, биатлон, шорт-трек, трамплиндан чанғида сакраш, хоккей бўйича мусобақаларда иштирок этади.

    Мусобақа жадвали:

    Мусобақалар Астана вақти билан кўрсатилади.

    Тоғ чанғиси.

    7:00 Супер-гигант, қизлар

    Скороходова Александра

    09:00 Супер-гигант, йигитлар

    Хохлов Ростислав

    Биатлон.

    8:00 Индивидуал аралаш эстақета. Йигитлар 7,5 км, қизлар 6 км

    1. Хасенов Илья
    2. Қарабаева Алема

    Шорт-трек

    8:00 Йигитлар/Қизлар. 1000 метр.

    1. Тўлеген Мейиржан
    2. Шингисхан Ерасил
    3. Полина Омельчук
    4. Анастасия Астраханцева

    Трамплинда чанғида сакраш

    Аралаш жамоавий трамплиндан сакраш (К-98 трамплин)

    1. Мизерних Илья
    2. Шильников Илья
    3. Шишкина Софья
    4. Свириденко Алена

    Хоккей. Йигитлар.

    07:30. Қозоғистон-Австрия

    1. Арсений Кучковский
    2. Никита Кулаков
    3. Темирлан Айболули
    4. Матвей Решетко
    5. Расул Турсинов
    6. Жаҳонгер Тилеухан
    7. Таир Биғаринов
    8. Роман Мичуров
    9. Егор Кравченко
    10. Адилхан Саттар
    11. Бексултан Макиш
    12. Арман Тўлен
    13. Ануар Ахметжанов

    14:30. Қозоғистон - Латвия

    1. Арсений Кучковский
    2. Никита Кулаков
    3. Темирлан Айболули
    4. Матвей Решетко
    5. Расул Турсинов
    6. Жаҳонгер Тилеухан
    7. Таир Биғаринов
    8. Роман Мичуров
    9. Егор Кравченко
    10. Адилхан Саттар
    11. Бексултан Макиш
    12. Арман Тўлен
    13. Ануар Ахметжанов
    Теглар:
    Олимпиада Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Бекабат Узаков
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