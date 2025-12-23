Қанат Исламнинг жанги қолдирилди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик профессионал боксчи Қанат Ислам Алматидаги жанги қолдирилганини эълон қилди, деб хабар беради Sports.kz.
Боксчининг сўзларига кўра, у 27 декабрга белгиланган бокс жангида иштирок эта олмайди.
– Ҳурматли мухлислар, мен 27 куни Алматидаги бокс кечасида жанг қилмайман. Бунинг бир қатор сабаблари бор, жумладан, рақиблар билан боғлиқ муаммолар. Агар ҳамма нарса яхши бўлса, жанг тахминан бир ярим ойга қолдирилади. Аниқ сана маълум бўлгач, биз сизга албатта хабар берамиз, — деди Қанат Ислам ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.
41 ёшли боксчи 2008 йилги Пекин Олимпиадасининг бронза медали совриндори. У 27 декабрь куни Алматидаги профессионал бокс жангида рингга чиқиши керак эди.
Шуни таъкидлаш керакки, Қанат Ислам профессионал боксда бир қатор ютуқларга эришган. У ярим ўрта вазн тоифасида WBA Inter-Continental, WBO NABO, WBO Inter-Continental, WBA Fedelatin және WBA Fedecaribe чемпионлик камарларига эга.
Эслатиб ўтамиз, Қанат Ислам рингга қачон чиқишини маълум қилди.