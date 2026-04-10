Қамшибек Қонқабаевнинг Англиядаги жанг санаси эълон қилинди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик боксчи Қамшибек Қонқабаевнинг Англиядаги профессионал жанг санаси эълон қилинди, деб хабар беради Sports.kz.
BoxRec тизими маълумотига кўра, қозоғистонлик оғир вазн тоифасидаги боксчининг олти раундлик жанги 2026 йил 24 май куни Англиянинг Фарнуорт (Болтон) шаҳридаги The Hideout спорт аренасида бўлиб ўтади.
Рақиб ҳали расман эълон қилинмаган.
Бу Қонқабаевнинг узоқ танаффусдан кейинги биринчи жанги бўлади. Унинг профессионал боксдаги сўнгги жанги 2022 йил 25 март куни Алмати шаҳрида бўлиб ўтган. Ўша учрашувда у ўзбекистонлик Фаррух Жўраевни иккинчи раундда техник нокаут билан мағлуб этган.
Ҳозирда боксчи Лондонда ўқув-машғулот йиғинини ўтказмоқда ва Leo’s Gym залида шуғулланмоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, Қамшибек Қонқабаев Токио 2020 Олимпия ўйинларининг бронза медали совриндоридир.
Шунингдек, у Жаҳон чемпионатида иккита кумуш медаль (2017, 2019) ва Осиё чемпионатида тўртта кумуш медаль (2017, 2019, 2021, 2022) га эга.
Эслатиб ўтамиз, Қамшибек Қонқабаев спортдаги фаолиятини якунлади.