22:15, 04 Мумкин 2022 | GMT +6
Камондан отиш бўйича Қозоғистон терма жамоаси Осиё кубогида иштирок этади
NUR-SULTAN. Kazinform - Камондан отиш бўйича Қозоғистон терма жамоаси Осиё кубогининг иккинчи босқичида иштирок этади, дея хабар беради Кazinform Қозоғистон Республикаси Миллий Олимпия қўмитасига таяниб.
Турнир 6-11 май кунлари Сулаймония (Ироқ) шаҳрида бўлиб ўтади.
Қозоғистон терма жамоаси таркибида Сергей Христич, Айжан Сейдахметова, Владислав Мағжанов, Луиза Саидиева, Назерке Турсинғалиева, Елизавета Авдеева, Эльмира Раисова, Адель Жексенбаева, Шамиль Сагутдинов, Бунёд Мирзаметов ва Виктория Лиян иштирок этади.