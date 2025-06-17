17:30, 17 Июнь 2025 | GMT +5
Камончи Ильфат Абдуллин биринчи ўриндан Осиё Кубоги плей-офф босқичига йўл олди
ASTANA. Kazinform - Айни кунларда Сингапурда камондан ўқ отиш бўйича Осиё кубоги давом этмоқда, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Турнир доирасида эркаклар ўртасида ўқ отишнинг классик тури бўйича саралаш босқичи ўтказилди.
Саралаш босқичининг энг яхшиси қозоғистонлик Ильфат Абдуллин бўлди. У 681 балл тўплади. Тай-Ён Лю (Тайбей) 672 балл билан иккинчи, Вишну Чудхари (Ҳиндистон) 669 балл билан вақтинча учинчи ўринни эгаллади.
Абдуллин плей-оффнинг биринчи босқичини ўтказиб юборди. Иккинчисида у жамоадоши Даулеткелди Жанбирбайни (6:2) мағлуб этди. Ильфат чорак финал йўлланмаси учун Дашнам Доржсурен (Мўғулистон) билан жанг қилади