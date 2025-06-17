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    17:30, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Камончи Ильфат Абдуллин биринчи ўриндан Осиё Кубоги плей-офф босқичига йўл олди

    ASTANA. Kazinform - Айни кунларда Сингапурда камондан ўқ отиш бўйича Осиё кубоги давом этмоқда, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    Ильфат Абдуллин
    Фото: НОК РК

    Турнир доирасида эркаклар ўртасида ўқ отишнинг классик тури бўйича саралаш босқичи ўтказилди.

    Саралаш босқичининг энг яхшиси қозоғистонлик Ильфат Абдуллин бўлди. У 681 балл тўплади. Тай-Ён Лю (Тайбей) 672 балл билан иккинчи, Вишну Чудхари (Ҳиндистон) 669 балл билан вақтинча учинчи ўринни эгаллади.

    Абдуллин плей-оффнинг биринчи босқичини ўтказиб юборди. Иккинчисида у жамоадоши Даулеткелди Жанбирбайни (6:2) мағлуб этди. Ильфат чорак финал йўлланмаси учун Дашнам Доржсурен (Мўғулистон) билан жанг қилади

    Теглар:
    Камондан отиш Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
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