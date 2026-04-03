Камчаткадаги Шивелуч вулқони денгиз сатҳидан 10 километр баландликда кул сочди
ASTANА. Кazinform — Камчатка ҳудудидаги Шивелуч вулқони денгиз сатҳидан 10 километр баландликда кул сочди. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси Ягона геофизика хизмати Федерал тадқиқот марказининг Камчатка бўлими хабар берди.
– Сунъий йўлдош маълумотларига кўра, Шивелуч вулқони денгиз сатҳидан тахминан 10 000 метр баландликка кул сочди, — дейилади хабарда.
Шивелуч Камчаткадаги фаол вулқонлардан биридир. У Эски Шивелуч вулқони, қадимги кальдера ва Ёш Шивелуч вулқонидан иборат. Мутахассисларнинг фикрига кўра, унинг ёши тахминан 60-70 минг йилга тенг.
Вулқон Уст-Камчатск туманидаги Ключи посёлкасидан тахминан 50 километр ва Петропавловск-Камчатский шаҳридан 450 километр узоқликда жойлашган.
Мутахассислар Шивелучнинг отилиши паст баландликларда учаётган самолётлар учун хавф туғдиришини таъкидладилар.
Эслатиб ўтамиз, Камчаткадаги Шивелуч вулқони 6 километр баландликка кул сочди.