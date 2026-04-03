    18:10, 03 Апрель 2026 | GMT +5

    Камчаткадаги Шивелуч вулқони денгиз сатҳидан 10 километр баландликда кул сочди

    ASTANА. Кazinform — Камчатка ҳудудидаги Шивелуч вулқони денгиз сатҳидан 10 километр баландликда кул сочди. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси Ягона геофизика хизмати Федерал тадқиқот марказининг Камчатка бўлими хабар берди.

    Фото: Рixabay

    – Сунъий йўлдош маълумотларига кўра, Шивелуч вулқони денгиз сатҳидан тахминан 10 000 метр баландликка кул сочди, — дейилади хабарда.

    Шивелуч Камчаткадаги фаол вулқонлардан биридир. У Эски Шивелуч вулқони, қадимги кальдера ва Ёш Шивелуч вулқонидан иборат. Мутахассисларнинг фикрига кўра, унинг ёши тахминан 60-70 минг йилга тенг.

    Вулқон Уст-Камчатск туманидаги Ключи посёлкасидан тахминан 50 километр ва Петропавловск-Камчатский шаҳридан 450 километр узоқликда жойлашган.

    Мутахассислар Шивелучнинг отилиши паст баландликларда учаётган самолётлар учун хавф туғдиришини таъкидладилар.

    Эслатиб ўтамиз, Камчаткадаги Шивелуч вулқони 6 километр баландликка кул сочди.

    Бекабат Узаков
