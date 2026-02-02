Камчаткадаги Шивелуч вулқони 6 километр баландликка кул сочди
АSTANА. Kazinform – Камчаткадаги Шивелуч вулқони якшанба куни кундузи денгиз сатҳидан 6 километр баландликка кул сочди. Бу ҳақда Россия Фанлар академиясининг Узоқ Шарқ бўлимига қарашли Вулканология ва сейсмология институти Telegram-каналида хабар берди.
Камчаткада вулқонлар отилишини ўрганиш гуруҳи маълумотига кўра, вулқоннинг отилиши давом этмоқда. Портлаш натижасида кул булутининг баландлиги 6 километрга етиб, ғарб–шимоли-ғарб йўналишида тахминан 70 километрга тарқалган. Шу муносабат билан Шивелучга авиация хавфининг «тўқ сариқ» даражаси берилди.
Шивелуч – Камчатка ярим оролидаги Шарқий тоғ тизмаси ҳудудида жойлашган фаол вулқон. У Россия Федерациясининг Камчатка ўлкасидаги энг шимолий нуқтадаги вулқонлардан бири ҳисобланади. У ердан Петропавловск-Камчатский шаҳригача бўлган масофа тахминан 440 километрни ташкил қилади.
Шивелучнинг энг кучли отилишларидан бири 1964 йил 12 ноябрда қайд этилган. Ўшанда вулқон 15 километр баландликкача кул сочиб, лой ва вулқон тошларининг оқимлари 20 километргача тарқалган эди.
Эслатиб ўтамиз, Камчаткадаги Безимянний вулқонининг сейсмик фаоллиги ошмоқда.