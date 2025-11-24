Камчаткадаги Безимянний вулқонининг сейсмик фаоллиги ошмоқда
ASTANА. Кazinform — Камчаткадаги Безимянний вулқонида сўнгги 24 соат ичида 40 га яқин сейсмик ҳодиса қайд этилди ва унинг сейсмик фаоллиги ошмоқда, деб хабар берди Россия Фанлар академияси Геофизика хизмати Камчатка бўлими ТАСС агентлигига.
"Безимянний вулқонида кунига 40 га яқин сейсмик ҳодиса қайд этилди ва вулқоннинг сейсмик фаоллиги ошмоқда. Ҳозирда сейсмик фаоллик фондан юқори", — деди агентлик вакиллари.
Россия Фанлар академияси Узоқ Шарқ федерал округи Вулканология ва сейсмология институти маълумотларига кўра, вулқоннинг охирги кучли отилиши 2024 йил ёзида, кул устуни 12 км баландликка кўтарилганида содир бўлган. Ҳозирда вулқон гумбазининг чақнашлари ва кўчкилар қайд этилмоқда, авиация хавф коди сариқ (тўқ сариқ) рангда. Сайёҳларга вулқонга яқинлашиш тавсия этилмайди. Замонавий тарихдаги энг катта отилиш Безимянний вулқонида 1956 йилда содир бўлган.
Безимянний вулқони Ключевской вулқонлар гуруҳининг марказий қисмида, Ключи қишлоғидан 40 км ва Петропавловск-Камчатскийдан 350 км узоқликда жойлашган. Вулқон йилига ўртача 1-2 марта отилади.
Эслатиб ўтамиз, октябрь ойида Камчаткада зилзиладан кейин вулқон уйғонгани ҳақида хабар берган эдик.