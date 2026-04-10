Камбоджа жиноят империясининг топ-менежерлари Токиода ҳашаматли кўчмас мулклар сотиб олган
Улардан бири, гуруҳ таркибидаги бир нечта компанияларда юқори лавозимларни эгаллаган Камбоджа миллатига мансуб Хитой фуқароси, ўтган йилнинг октябрь ойида Токионинг Сугинами туманида тахминан 1600 квадрат метрлик участкага эга уйни нақд пулга 800 миллион иенадан ортиққа сотиб олди. Бир ой ўтгач, мулк хитой миллатига мансуб бошқа бир кишига қайта сотилди.
Бу келишув АҚШ ва Буюк Британия расмийлари 14 октабрь куни Prince Holding Group ва унинг раиси Чэнь Чжини халқаро фирибгарлик ва одам савдосига алоқадорликда айблаб санкциялар қўллаганидан кўп ўтмай амалга оширилди. АҚШ Адлия вазирлиги тахминан 15 миллиард долларлик биткоинларни мусодара қилди. Кейинчалик Жанубий Корея ва Сингапур санкцияларга қўшилди.
Худди шу шахс яна бир мулкка эгалик қилади — Тиба префектурасида 2300 квадрат метрдан ортиқ майдондаги уй, ҳозирда 300 миллион иенага сотувга қўйилган. Рўйхатдан ўтиш ҳужжатларида гуруҳнинг бош қароргоҳи яқинидаги манзил кўрсатилган.
Яна бир шахс, Prince Plaza Investment шўъба компанияси раҳбари, ўтган апрель ойида Сибуяда қарийб 200 квадрат метрлик квартирани 1 миллиард иенадан ортиқ нақд пулга сотиб олган. Манбаларга кўра, у мазкур квартирада яшамайди.
Рўйхатдан ўтиш ҳужжатларида кўрсатилган манзил Хитойда ҳибсда сақланаётгани айтилган Чэнь Чжининг манзилига мос келади.
Япония илгари пул ювишга қарши курашнинг заиф назорати учун танқид қилинган. Шу муносабат билан Бош вазир Санаэ Такаичи хорижликлар учун кўчмас мулк сотиб олиш бўйича қатъийроқ қоидаларни қўллаб-қувватламоқда.
