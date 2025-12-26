Камбоджа ва Таиланд чегарасидаги тўқнашувларда 96 киши ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform — Расмий манбалар Камбоджа ва Таиланд чегарасидаги тўқнашувларда ҳалок бўлганларнинг умумий сони 96 кишига етганини маълум қилишди. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
Камбоджа давлат ахборот агентлиги Agence Kampuchea Presse (AKP) мамлакат Мудофаа вазирлигига таяниб, чоршанба куни эрталаб Таиланд армияси Бантеаймеанчей провинциясидаги қишлоққа артиллерия зарбаси берганини хабар қилди. Ҳужумда битта тинч аҳоли вакили ҳалок бўлди.
Камбоджа Ички ишлар вазирлиги шунингдек, 7 декабрдан бери тўқнашувларда ҳалок бўлганлар сони 31 кишига етганини ва ички ҳудудлардан кўчирилган тинч аҳоли сони 610 мингга етганини хабар қилди.
«Nation Thailand» газетаси Таиланд армиясига таяниб хабар беришича, Камбоджа томонидан Са-Кэу провинциясидаги бир нечта қишлоқларга 40 га яқин БМ-21 снарядлари отилган. Ҳужум натижасида фуқаролик инфратузилмаси шикастланган ва учта турар жой биноси вайрон бўлган.
Таиланд расмийлари жангларда 42 тинч аҳоли ва 23 аскар ҳалок бўлганини, тахминан 400 минг киши уйларини тарк этишга мажбур бўлганини маълум қилишди.
Аввалроқ Таиланд ва Камбоджа 817 километрлик чегарасининг жанубий қисмида жойлашган чегара назорат пунктларидан бирида ҳарбий музокараларни бошлаган эди. Учрашув уч кун давом этиши ва музокаралар олиб борилиши мумкинлиги кутилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Таиланд ва Камбоджа 24 декабрь куни сулҳ бўйича музокаралар ўтказиши ҳақида хабар берган эдик.