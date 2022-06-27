22:15, 27 Июн 2022 | GMT +6
Июл ойида Қозоғистоннинг икки вилоятида қурғоқчилик бўлиши мумкин
NUR-SULTAN. Кazinform - «Қазгидромет» июл ойида қурғоқчилик прогнозини эълон қилди, дея хабар беради Kazinform.
Статистик прогнозга кўра, Ақтўбе вилоятининг Айтеке би тумани, Қизилўрда вилоятининг Қармақши ва Қазали туманларида ёғингарчилик кам бўлади.
Алмати вилоятининг Кербулақ тумани ва Қонаев шаҳрида ўртача ёмғир ёғиши кутилмоқда.
Июл ойи учун қурғоқчилик прогнози ойнинг биринчи ўн кунлигида янгиланади.
Барча прогнозлар мунтазам равишда Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигига тақдим этилади, шунингдек www.аgrodata.kz иловасида эълон қилинади.