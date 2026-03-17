12:10, 17 Март 2026 | GMT +5
Италиянинг тоғли курорти қор остида қолди
ASTANА. Кazinform — Италиянинг Пьемонт минтақасидаги Макугнага қишлоғи қор билан қопланди. Шунчалик қалин қор ёғдики, баъзи жойларда бир ярим метргача етди, деб хабар беради BILD.
Монте Роза тоғ тизмаси этагида 1300 метрдан ортиқ баландликда жойлашган қишлоқда қор уюмлари кўчаларни тўсиб қўйди, автомобилларни босиб қолди ва ҳаракатланишни қийинлаштирди.
Синоптиклар 70 сантиметргача ёғингарчилик бўлишини башорат қилишган эди, аммо қор жуда қалин ёғди. Расмийлар мактаблар ва болалар боғчаларини ёпиб, қор кўчкиси хавфи ортиши ҳақида огоҳлантирдилар. Минтақадаги баъзи йўллар ёпилди ва битта маҳаллий темир йўл линияси фаолияти тўхтатилди.
Эслатиб ўтамиз, Саҳрои Кабирда қор ёғди.