    14:10, 30 Март 2026 | GMT +5

    Италиядаги хусусий коллекциядан Ренуар, Сезанн ва Матисс асарлари ўғирланди

    ASTANА. Кazinform – Италиянинг Мамиано-ди-Траверсетоло шаҳридаги Вилла Маньянидан бир неча дақиқада бир неча миллион евролик санъат асарлари ўғирланди, деб хабар беради La Repubblica.

    Вилла Маньяни
    Фото: Wikidata

    Ўғирлик Луиджи Маньянининг хусусий коллекцияси жойлашган Вилла Маньяни биносида содир бўлган. Ўғрилар кириш эшигини бузиб очиб, ноқонуний равишда киришган.

    Ўғирланган асарлар орасида Пьер Огюст Ренуарнинг "Балиқ", Поль Сезаннинг "Гилосли натюрморт" ва Анри Матисснинг "Террассадаги хоним" акварел асарлари бор. Шунингдек, жиноятчилар қочиш пайтида яна бир расм қолдириб кетганликлари ҳақида хабар берилган.

    Маньяни жамғармаси томонидан бошқариладиган коллекцияда Тициан, Альбрехт Дюрер, Питер Пауль Рубенс, Франсиско Гойя, Антонио Канова ва Клод Моне каби машҳур даҳоларнинг асарлари мавжуд. У Италиядаги энг муҳим хусусий санъат коллекцияларидан бири ҳисобланади.

    Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Лувр музейидаги талончилик Францияни ларзага солган эди — бир неча дақиқада жиноятчилар Наполеон ва император Жозефинанинг заргарлик буюмларини олиб кетишган. Бу сўнгги йиллардаги энг шов-шувли жиноятлардан бири эди.

    Худди шу воқеада тўрт номаълум шахс машҳур музейнинг Аполлон галереясидаги иккита кўргазма витринасидан жами 88 миллион еврога тенг саккизта қимматбаҳо заргарлик буюмларини ўғирлаган.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
