Францияда яна бир музей талон-тарож қилинди
ASTANA. Kazinform – Франция шимолидаги Лангр шаҳридаги «Дени Дидро маърифат уйи»дан XVIII асрга оид олтин ва кумуш тангаларнинг тахминан 2000 донаси бир кечада ўғирлаб кетилди, деб хабар беради BILD.
Мутахассисларнинг фикрича, бу тангаларнинг аксарияти ноёб намуналардир. Дастлабки маълумотларга кўра, жиноятчилар ўз ҳаракатларини профессионал тарзда ташкил этган, яъни улар нима излаётганини аниқ билганлар.
Терговчиларнинг айтишича, кейинги ойларда бундай ҳолатлар тез-тез учраб турибди. Сентябрь ойи бошидан бери Францияда бир қанча музей ва коллекциялар талон-тарож қилинган.
Октябрь ойи ўрталарида Сарран жануби-ғарбий коммунасидаги Жак Ширак музейи икки кун ичида икки марта талон-тарож қилинди. Ўғрилар собиқ президент Жак
Ширакга берилган дипломатик совғалар, заргарлик буюмлари ва соатларни олиб кетганлар. Ҳозирча етказилган зарар миқдори аниқланмаган, полиция тергов ишларини олиб боряпти.
Аввалроқ, сентябрь ойида Лимож шаҳридаги Адриен Дюбуше миллий музейидан умумий қиймати 6,5 миллион евро бўлган учта Хитой чинни буюмлари ўғирланган.
Ушбу артефактлар расман "миллий бойликлар" деб эълон қилинди.
Бир неча кундан сўнг Париждаги Табиат тарихи музейидан 1,5 миллион евролик бир неча тиллалар ўғирлаб кетилди. Бу ишда гумонланувчи 24 ёшли шахс
Барселонада ҳибсга олинган, унинг шериклари эса бутун Европа бўйлаб қидириляпти.
Полиция бу жиноятларнинг барчаси битта уюшган гуруҳ томонидан содир этилганми ёки улар худди шундай йўл билан фаолият юритувчи бир нечта гуруҳларнинг иши бўлганми, ҳозирча аниқ айта олмайди. Лувр музейидаги ўғриликка келсак, терговчилар унинг ортида профессионал уюшган жиноий гуруҳ турганидан гумон қиляптилар.
Аввалроқ машҳур Лувр музейи талон-тарож қилингани ҳақида ёзган эдик.