Луврдаги ўғрилик: музей кўрган зарар 88 миллион евро деб баҳоланди
ASTANA. Kazinform – Париж прокурори Лаура Бекконинг сўзларига кўра, ўтган якшанба куни Лувр музейидан ўғирланган қимматбаҳо экспонатларнинг умумий қиймати 88 миллион еврога баҳоланяпти, дея хабар беради Kazinform Аgenzianova.com сайтига таяниб.
“Лувр куратори зарарни 88 миллион еврога баҳолади”, - деди прокурор RTL телеканалига берган интервьюсида.
У бу миқдорни "жуда ҳайратланарли" деб атади, лекин "бу моддий йўқотиш ҳеч қандай тарзда тарихий йўқотиш билан таққосланмаслигини" қўшимча қилди.
Унинг сўзларига кўра, жиноятчилар бу қимматбаҳо буюмларни эритиб сотганларида ҳам бунчалик катта суммага эриша олмаган бўларди.
“Агар улар бундай ҳаракатга борсалар, бу нафақат уларнинг ўзига, балки бутун инсониятнинг маданий меросига ҳам катта зарар етказади”, – деб тушунтирди Бекко.
Айни пайтда Париж прокуратураси ўғирлик билан шуғулланган гумондорларни аниқлаш ва жиноий гуруҳ фаолиятини фош қилиш бўйича тергов ишларини олиб боряпти.
Аввалроқ Париждаги Лувр музейидан қимматбаҳо буюмлар ўғирлангани хабар қилинганди.
Франция президенти Эммануэль Макрон Луврда ўғирланган зергарлик буюмлари бўйича баёнот бериб, улар қайтарилиши ва айбдорлар жавобгарликка тортилишига ваъда берди.