Италия вазири ЕИга ёқилғи нархларининг кўтарилишига қарши чоралар кўришни таклиф қилди
ASTANА. Кazinform – Европа Иттифоқининг бешта давлати – Австрия, Германия, Испания, Италия ва Португалия – энергетика компанияларидан Яқин Шарқдаги можаро туфайли фуқароларнинг иқтисодий юкини енгиллаштириш учун ёқилғи нархларининг кўтарилишидан олинган ортиқча фойдадан фойдаланишни сўради, деб хабар беради Кazinform агентлиги Euronewsга таяниб.
Италия вакили Жанкарло Жоржетти каби бешта иқтисодиёт ва молия вазирлари Европа Иттифоқининг иқлим бўйича комиссари Вопке Хоекстрага хат ёзиб, миллий даражада акциз солиғи бўйича кўрилган чоралар қўшма саъй-ҳаракатлар билан бирга бўлиши кераклигини таъкидладилар.
– Ҳозирги бозор бузилишлари ва фискал чекловларни ҳисобга олган ҳолда, Европа Комиссияси мустаҳкам ҳуқуқий асосга асосланган умумий Европа Иттифоқи ҳиссаси воситасини тезда ишлаб чиқиши керак, — деди бешта вазир 2026 йил 27 мартда Еврогуруҳ йиғилишида қилинган илтимосни такрорлаб.
Шунга ўхшаш восита 2022 йилда жорий этилган. Хатда Яқин Шарқдаги можаро иқтисодиётга таъсир кўрсатгани ва нефт нархларининг кўтарилишига олиб келгани таъкидланган.
— Бу юкнинг адолатли тақсимланишини таъминлаш муҳим. Бундай Европа қарори фуқаролар ва иқтисодиётга биз бирлашган ва ҳаракат қилишга қодир эканлигимиз ҳақида сигнал юборади, — дейилади мактубда.
Вазир Жоржеттининг ҳукуматларга инқироз ва мумкин бўлган рецессия билан курашиш учун кўпроқ эркинлик бериш мақсадида Барқарорлик Пактини тўхтатиб туриш ташаббуси Европа Комиссияси томонидан рад этилди. Италиянинг бюджет тақчиллиги ЯИМнинг 3,1 фоизига етди, бу Европа қоидалари билан белгиланган уч фоизлик чегарадан ошиб кетди.
Италия ёқилғи нархлари ва Пасха нархлари кўтарилади
Италия Саноат ва ишлаб чиқариш вазирлигининг маълумотларига кўра, 4 апрель, шанба куни ўз-ўзига хизмат кўрсатиш шохобчаларида ёқилғининг ўртача нархи бензин учун литрига 1777 евро ва дизель учун 2130 еврога етди. Германия ҳам шунга ўхшаш муаммолар ҳақида хабар берди.
Италия автомагистралларида ёқилғи нархлари янада ошди ва дизель учун 2145 еврога етди. Ҳар қандай спекуляцияга қарши курашиш учун ҳукумат Guardia di Finanza орқали қонунчиликни кучайтирди: текширувлар аллақачон 1900 дан ортиқ ёқилғи қуйиш шохобчаларига таъсир кўрсатди. Бу 104 та субъектнинг фош этилишига ва катта миқдордаги ёқилғининг мусодара қилинишига олиб келди.
Ёқилғи нархининг юқори бўлиши Пасха байрамлари пайтида харажатларга сезиларли таъсир кўрсатади, чунки нархнинг ошиши саёҳатни жуда қимматга туширади.
Assoutenti томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, баъзи ички йўналишларда ёқилғи қуйиш нархи 300 евродан ошиши мумкин.
Миландан Катанияга автомобиль билан саёҳатнинг ўртача нархи, йўл ҳақини ҳисобга олмаганда, 312 еврони ташкил этади. 2025 йилги Пасха байрами билан таққослаганда, Турин-Палермо каби узоқ масофалар ўртасида ёқилғи қуйиш нархи қўшимча 80 еврога қимматроқ.
Codacons уюшмаси дизель ёқилғисининг нархи ўтган йилга нисбатан 30,2 фоизга ошганини таъкидлади. Шундай қилиб, бугунги кунда бир литр дизель ёқилғисининг нархи ўтган йилги Пасха байрамига қараганда 48,7 евро центга қимматроқ, бу эса тўлиқ бак учун 24,35 евро нархнинг ошишига тўғри келади.
Эслатиб ўтамиз, Яқин Шарқдаги можаро туфайли Европа Иттифоқи мамлакатларида газ нархи 70% га ошди.