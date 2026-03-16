Италия қирғоқларида ноқонуний мигрантларни олиб кетаётган қайиқ ағдарилиб кетди
ANSA ахборот агентлигининг хабар беришича, Италия қирғоқ қўриқлаш хизмати патрул қайиқлари ёрдамида қутқарув операциясини ўтказди ва 64 кишини қутқарди. Улар орасида 14 аёл ва 10 бола бор эди.
Серра-Леоне фуқароси деб тахмин қилинган икки ёшли бола ҳодиса пайтида денгизда йўқолган. Ағдарилиб кетган қайиқ Тунисдан келгани аниқланди.
Сўнгги бир неча соат ичида Лампедуза оролига келган ноқонуний мигрантларнинг умумий сони, жумладан, қутқарилган 64 киши, 292 тага етди.
Италия ички ишлар вазирлигининг маълумотларига кўра, 2024 йил бошидан 13 мартгача денгиз орқали келган ноқонуний мигрантлар сони 5174 тани ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу давридаги 8347 тадан камайган.
Марказий Ўрта Ер денгизи Италия, Мальта, Ливия ва Тунис ўртасидаги ноқонуний миграциянинг асосий йўналишларидан биридир. Ушбу йўналиш орқали Европага ўтувчи мигрантлар учун биринчи қўниш жойлари кўпинча Лампедуза ороли ва Мальта ҳисобланади.
Ҳар йили кўплаб ноқонуний мигрантлар ёмон об-ҳаво, қайиқларнинг ағдарилиши ва бошқа нохуш ҳолатлардан азият чекиб, Ўрта Ер денгизини кесиб ўтишга ҳаракат қилишади. Бу ҳолат миграция муаммосининг мураккаблигини таъкидлайди.
