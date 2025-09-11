Бугундан бошлаб Россиядан ноқонуний мигрантлар депортация қилинади
МOSKVА. Кazinform — Россияда бўлиш учун қонуний асосларини йўқотган чет эл фуқаролари бугунги кунгача ўзларининг ҳуқуқий мақомларини эркин тартибга солиш имконига эга бўлдилар. Бироқ, 11 сентябрдан бошлаб, бу энди мумкин бўлмайди; улар депортация қилинади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Бу ҳақда Россия Ички ишлар вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотларига кўра, ушбу фуқароларга нисбатан депортация қилинишидан олдин қонунда назарда тутилган барча чеклов чоралари қўлланилади. Улар орасида Россияга қайта киришни тақиқлаш ҳам бор.
11 сентябрдан бошлаб миграция қонунчилигини бузган шахсларга турмуш қуриш ёки ажрашиш, фарзандларини боғча ёки мактабга бериш, транспорт воситаларини бошқариш, кундалик ҳаёт учун зарур бўлган қатор хизматлардан фойдаланиш тақиқланади.
Ички ишлар вазирлиги мамлакатдаги мақомини тартибга солмоқчи бўлган хорижликлар паспорт-виза маркази ёки яшаш жойидаги миграция бўлимига мурожаат қилишлари мумкинлигини эслатди.
Эслатиб ўтамиз, Россияда мигрантлар имтиҳонига аёллар билан мулоқот қилиш қоидаларини киритиш таклиф этилди.
Муаллиф: Бекбау Тайманов