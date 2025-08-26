Россияда мигрантлар имтиҳонига аёллар билан мулоқот қилиш қоидаларини киритиш таклиф этилди
ASTANA. Kazinform — Россиянинг “Янги одамлар” фракцияси депутатлари Владислав Даванков, Ярослав Самилин ва Ксения Горячева Россия Федерацияси фан ва олий таълим вазири Валерий Фальковга мигрантлар учун имтиҳонни “Россияда аёллар билан муносабат меъёрлари” бўлими билан тўлдириш таклифини ўз ичига олган хат йўллашган. Бу ҳақда ТАСС ахборот агентлиги хабар бермоқда.
Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, 2024 йилда маъмурий чиқариб юбориш, депортация ва реадмиссия тўғрисида 190 мингта қарор қабул қилинган. Бу 2023 йилга нисбатан 93,8 мингтага кўп ҳисобланади. Мурожаатда таъкидланишича, мигрантлар томонидан жамоат тартибини бузиш ҳолатлари, жумладан, “аёлларга нисбатан ҳақоратли ва ҳурматсиз муносабат, безорилик ва таҳқирлаш ҳолатлари” тобора кўпайиб бормоқда.
“Депортация ва чиқариб юбориш амалиёти такомиллашганига қарамай, мигрантларда аёлларга нисбатан маданий ва ҳуқуқий меъёрлар тўғрисида асосий билимларни шакллантиришга қаратилган олдини олиш чораларини кўриш зарур”, — дея таъкидлайди муаллифлар.
Шунингдек, ҳужжатда ҳукумат қарорига ўзгартириш киритиш таклиф этилган.
“Чет эл фуқаролари учун рус тили, Россия Федерацияси тарихи ва қонунчилиги асослари бўйича имтиҳонни Россияда аёллар билан муносабат меъёрларига бағишланган мажбурий бўлим билан тўлдириш мақсадга мувофиқдир. Россия Федерацияси ҳукуматининг 2021 йил 31 майдаги 840-сонли қарорига ўзгартиришлар киритиш зарур, унга кўра ишлаш учун рухсатнома ёки патент олишга даъвогар бўлган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг минимал билим даражасига қўйиладиган талаблар тасдиқланган. Чет эл фуқароси аёллар билан муносабат меъёрларини, жумладан, безорилик ва таҳқирлаш учун ҳуқуқий оқибатларни билиши шартлиги тўғрисидаги қоидани қўшиш керак”, - дейилади ҳужжатда.
Муаллифларга кўра, хорижий фуқаролар “таъқиб қилиш ёки ёпишқоқ хатти-ҳаракатларнинг ҳар қандай шакли маъмурий ёки жиноий жавобгарликка тортилишига олиб келиши” ҳақида хабардор қилиниши лозим.
Парламент аъзоларининг фикрича, таклиф этилаётган ташаббуснинг амалга оширилиши низоли вазиятлар сонини камайтиришга, жамоат жойларида аёлларнинг хавфсизлиги ва ҳимояланганлик даражасини оширишга, жамиятнинг давлат миграция сиёсатига бўлган ишончини мустаҳкамлашга имкон беради.
“Имтиҳонни маданий ва ҳуқуқий хулқ-атвор меъёрлари билан тўлдириш чет эл фуқароларининг янада муваффақиятли интеграцияси учун шароит яратади. Шунингдек, Россия Федерацияси анъаналари ва қонунларига ҳурматли муносабатда бўлишни шакллантиришга ёрдам беради”, — дейди депутатлар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россияда меҳнат мигрантлари учун ўз мақомини қонунийлаштириш муддати узайтирилгани ҳақида хабар берган эдик.